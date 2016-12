Art4Night: Das Kunstevent im SpecOps

Das im Bennohaus ansässige internationale Mediennetzwerk Youth4Media präsentiert am 2. Dezember das Kunstevent Art4Night im Specops. Neben den verträumten Kunstwerken der Kunstaustellung von Nora Kovermann können auch digitale Zeichnungen mit Witz von dem Karikaturist Grzegorz Konopski betrachtet und neu interpretiert werden. Durch Unplugged-Musik der alternativen Pop-Band „we will kaleid“ und bewegenden Liedern der Sängerin „Lilou“ wird der Abend musikalisch gekrönt. Die Art4Night findet am Freitag, den 2. Dezember ab 21 Uhr im SpecOps statt.

