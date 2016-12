Kinder aus der Ukraine musizieren im Bennohaus

Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten der Südost-Ukraine sind gerade erst dem Krieg entkommen. Oft sind sie traumatisiert, haben Angehörige verloren, waren selbst verletzt. Eins haben sie jedoch gemeinsam: Sie machen Musik! Musik, die sie ihre schwierige Situation vergessen lässt und durch Spielen von zeitgenössischer und klassischer Musik ihre geistigen und emotionalen Fähigkeiten erweitert. Gemeinsam treten sie in Kooperation mit der Ukraine-Hilfe e.V. am Samstag, den 17.09. um 15:00 Uhr im Bürgerhaus Bennohaus auf. Der Eintritt ist frei. Der Erlös geht in die Ost-Ukraine. Denn dort sind auch Kinder – Kinder im Krieg. Weitere Infos unter 0251 60967-3.