Neues Halbjahresprogramm des Bennohauses ab sofort erhältlich

Freuen sich über die neuen Programmbroschüren und Veranstaltungsflyer: Das Team der PR-Abteilung des Bennohauses.

Foto: Rosa von Scheidt

Vielfältige Kurse, spannende Vorträge und tolle Stadtteilaktionen für Kids – das und vieles mehr bietet das Bürgerhaus Bennohaus den Münsteranern auch im ersten Halbjahr 2017. Die Angebote werden in zwei verschiedenen Broschüren präsentiert, damit Interessierte gezielt nach dem passenden Angebot für sich suchen können. Das Angebot für Kinder und Jugendliche bietet der jungen Generation die Möglichkeit, mit kulturellen und medialen Angeboten die eigene Freizeit zu gestalten. Die Kinder können z.B. einen eigenen Blog gestalten, den Künstler in sich entdecken oder aber auch einen Kurzfilm drehen.

In der Angebotsbroschüre für Erwachsene und Senioren finden sich Angebote sprachlicher und musikalischer Art, aber auch Medien- und EDV-Angebote.

Das Bennohaus bietet natürlich zudem in verschiedenen Redaktionsgruppen des hauseigenen Internetsenders MNSTR.TV (www.mnstr-medien.de) allen Bürgern die Möglichkeit, sich selbst aktiv am Mediengeschehen Münsters zu beteiligen. Für das nötige technische „Know-How“ bieten versierte Dozenten der Medienabteilung des Bennohauses Kurse an. Unabhängig von der Vorerfahrung können alle Interessierten z.B. beim hauseigenen Radiosender MNSTR.RADIO den NRW-Radiopass erlangen. „Mitmachen“ lautet das Credo des Hauses, doch natürlich ist auch „Mitstaunen“ „-fiebern“ und „-lachen“ erlaubt!

Außerdem neu im Programm ist der Flyer „Kulturevents und Ausstellungen“, der einen Überblick über die verschiedenen Theater-, Kabarett- und Musikveranstaltungen sowie Ausstellungen des ersten Halbjahres gibt.

Die Broschüren und Flyer liegen ab sofort im Bennohaus und an vielen weiteren Anlaufpunkten in Münster wie der Stadtbücherei oder Münster Marketing aus. Infos unter 0251 609673