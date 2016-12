Pressearbeit für Vereine

Das Bennohaus bietet Vereinen in einem zweitägigen Abendkurs die Möglichkeit, mehr über eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit zu erfahren. Inhalte des Kurses sind neben dem Schreiben von Pressetexten auch die Kontaktaufnahme zu und das Einladen von den Medien der Stadt. Dozent ist Günter Benning, Lokalredakteur der Westfälischen Nachrichten. Der Kurs findet zweimal dienstags, am 15.November und am 22.November, von jeweils 19.30-22.00 Uhr im Bennohaus statt.