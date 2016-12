QR-Code-Rallye durch das Ostviertel

Auch dieses Jahr bietet das Bürgerhaus Bennohaus eine QR-Code-Rallye an, bei der Groß und Klein das eigene Stadtviertel erkunden und kennenlernen können. Benötigt wird dafür lediglich ein Smartphone und jede Menge Wissenshunger und Spaß. Ein QR-Code-Reader kann im Bennohaus heruntergeladen werden. Anschließend wird die Reise mit Kaffee und Kuchen abgerundet und lädt zum gemütlichen Austausch ein. Diese Aktion ist offen für Familien und Kinder aller Nationen und findet am Samstag, den 24. September von 14:00 bis 17:00 Uhr am Bennohaus statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung und weitere Informationen unter 0251 60967-3.