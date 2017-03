Veranstaltungseinladung in sozialen Netzwerken

Ob eine Einladung zum Geburtstag, zum Vereinstreffen oder einfach nur zum gemeinsamen Beisammensein: Die Veranstaltungseinladung via Brief oder E-Mail zu verschicken wurde durch das digitale Zeitalter von der Einladung über soziale Netzwerke abgelöst. Der Vorteil: Weniger Aufwand und größtmögliche Erreichbarkeit. Welche Schritte für eine Einladung über Facebook und Co. nötig sind, erfahren Interessierte am Dienstag, den 14. März, in einem Kurzvortrag von 15 bis 16 Uhr im Bürgerhaus Bennohaus. Anmeldung unter 0251 609673.