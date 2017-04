Wenn Medien auf Kunst treffen

Wie kombiniert man traditionelle Kunst mit den Neuen Medien? Ein gutes Beispiel für die Beantwortung dieser Frage liefert das MediArt Projekt, welches Ende März in der armenischen Hauptstadt Eriwan stattfand. Das Treffen internationaler Jugendarbeiter wurde von dem im Bennohaus ansässigen Mediennetzwerk European Youth4Media Network e.V. organisiert und in Partnerschaft mit dem Centre for Strategic in Eriwan und weiteren Partnern aus Polen, Georgien und der Ukraine durchgeführt. Ziel des Projektes war es, die Gedanken über soziale Gerechtigkeit durch Kunst und den Gebrauch der Neuen Medien greifbar zu machen.

Ist die heutige Jugend überhaupt noch interessiert an Kunst? Interessiert es sie noch, Landschaften zu malen oder reicht es, ein Foto auf Snapchat zu bearbeiten? Und kann man sich dann schon Künstler nennen? Im Zeitalter der neuen Technologien ist es schwierig, das Interesse der Jugend zu wecken. Manche gehen nur ins Museum, weil es dort ein Pokémon zu fangen gab. Dennoch haben nicht alle jungen Menschen ihren Pinsel bereits gegen ein Tablet getauscht. Hier kommt das Projekt MediArt ins Spiel. „Im Rahmen unseres Treffens haben die Projektteilnehmer ihre Kenntnisse in den Bereichen Videoarbeit und Kunst und ihre Kombinationsmöglichkeiten ausgeweitet und können junge Menschen nun in non-formalen Aktivitäten unterstützen“, so Projektmanagerin Agnes Horvath.

Die Teilnehmer waren in vier Gruppen aufgeteilt: Zeitgenössische Kunst, Videoreport, Kurzfilm und Animation. Jede der Gruppen produzierte während des Workshops Produkte, welche ihre Gedanken zu sozialen Themen zum Ausdruck bringen. So produzierte die erste Gruppe beispielsweise eine Ausstellung über Drucke in Zeitungen, die zweite einen Videoreport über die Flüchtlingssituation in Armenien und die beiden anderen Gruppen über die Männer- und Frauenrolle in der Gesellschaft.

Eines der Highlights des Projekttreffens war sicherlich der interkulturelle Abend, an dem die Spezialitäten aus den teilnehmenden Ländern gekostet wurden und die Teilnehmer zu traditioneller armenischer Musik tanzten. Ein Besuch in der Teppichfabrik führte alle in die Kunst des Teppichwebens ein. „Ich hätte nie gedacht, dass ein simpler Teppich ein Kunstwerk sein kann“, so Teilnehmerin Beata Jaranowska, „aber jetzt habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, wie ein Teppich Stück für Stück gewebt wird“.

Die Medien, Animationsworkshops und das Kennenlernen der lokalen Kultur und Geschichte erweiterten den Horizont der Teilnehmer. „In diesem Projekt haben wir alte Traditionen durch das Medium Film in die Gegenwart projiziert. Wer die Vergangenheit vergißt, wird keine Zukunft haben“, so der Vorsitzende von Youth4Media, Dr. Joachim Musholt.

Das Projekt wurde gefördert vom Erasmus + -Programm der Europäischen Union.